Auffahrunfall in Gernsbach

Am Samstagmittag kam es in Gernsbach zu einem Auffahrunfall zwischen einer 64-Jährigen und einer 50-Jährigen. Die Frau ist leicht verletzt.

Am Samstagmittag ist es in Gernsbach auf der Obertsroter Landstraße zu einem Auffahrunfall zwischen einer 64-Jährigen und einer 50-Jährigen gekommen. Die 64-Jährige Fahrerin prallte gegen 13.50 Uhr an der Einmündung zur B 462 in das Heck eines dort verkehrsbedingt wartenden Autos.

Die 50-Jährige Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzte. Der Schaden des Unfalls beläuft sich auf circa 7.000 Euro.