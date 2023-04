Eine Leichtverletzte und ein hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Gernsbach.

Am Mittwoch

Ein Auffahrunfall am Mittwochmorgen in Gernsbach hatte einen Sachschaden von rund 8.000 Euro zur Folge. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Kollision an der Weinbergstraße zur Weinauer Straße.

Eine 24-jährige Fahrerin bemerkte zu spät, dass das Auto vor ihr an der Kreuzung anhalten musste. Sie stieß in das Heck des Fahrzeugs.

Die junge Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto wurde abgeschleppt.