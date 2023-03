Der Schulverbund der Grundschule Gernsbach und der Von-Drais-Gemeinschaftsschule soll aufgelöst werden. Wie die Stadt Gernsbach mitteilte, will der Gemeinderat in seiner März-Sitzung darüber beschließen.

Die Grundschule wird aktuell im Verbund mit der Von Drais-Gemeinschaftsschule geführt. „Um den Kindern in beiden Schulformen gerecht zu werden und die bestmöglichsten Lernbedingungen zu schaffen, können wir dann als Schulträgerin eine eigenständige Grundschule für die Kernstadt beantragen“, so Bürgermeister Julian Christ.

Einführung des Ganztagsbetriebs an der Grundschule folgerichtig

Die beiden Kollegien operieren – auch durch die räumliche Trennung – nach Angaben der Stadtverwaltung schon jetzt vollständig unabhängig voneinander. Sie teilen sich lediglich den Verwaltungsbereich, was in der Praxis für die Kinder und Eltern der Grundschule jedoch eher nachteilig sei.

In der klassischen Halbtagsschule kommt den Eltern eine starke Rolle beim Erstlesen, Erstschreiben und Erstrechnen ihrer Kinder zu – nicht zuletzt durch die Begleitung der Hausaufgaben. In zunehmender Weise können auch Gernsbacher Eltern diese Anforderung aus vielschichtigen Gründen nicht mehr leisten.

Die Einführung des Ganztagsbetriebs an der Grundschule sei daher folgerichtig, so die Stadt, damit das Erlernen der wichtigsten Grundfertigkeiten im garantierten Rahmen der Schule nachhaltig gelingen kann.

Die Von-Drais-Schule Gemeinschaftsschule stehe im Sekundarbereich noch immer vor großen Herausforderungen und eine dringend erforderliche Neukonzeption der Ganztagsgrundschule wäre für das Gesamtkollegium der Von-Drais-Schule in der jetzigen Organisation kaum leistbar.

Herausforderungen an Gernsbacher Schulen können so besser bewältigt werden

Während die Schule mit aktuell rund 500 Schülerinnen und Schülern mit zwei Funktionsstellen geführt wird, hätte eine eigenständige Grundschule mit circa 228 Lernenden selbst zwei Funktionsstellen, um den anspruchsvollen Veränderungsprozess zu einer Ganztagsschule zu gestalten.

Die dann kleinere Von-Drais-Sekundarschule hätte ebenfalls zwei Leitungspersonen, die ihre jeweiligen Ressourcen ausschließlich auf den Sekundarbereich und die dortigen Herausforderungen fokussieren könnten.

„Wir sind davon überzeugt, dass auf diese Weise an beiden Standorten insgesamt günstigere Rahmenbedingungen für Kinder und Lehrpersonal geschaffen werden. Dieses würde auch den steigenden Schülerzahlen an der Grundschule gerecht“, so Bürgermeister Christ abschließend.