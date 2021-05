Aus für die HLA Gernsbach: Kreistag stimmt für Schließung

Das Schicksal der HLA ist besiegelt: Der Kreistag in Rastatt hat sich mehrheitlich für eine Schließung der Handelslehranstalt in Gernsbach ausgesprochen. Ihr bleiben noch höchstens zwei Schuljahre.

Die Handelslehranstalt (HLA) in Gernsbach wird geschlossen. Das hat der Rastatter Kreistag am Dienstagnachmittag entschieden. Damit folgte er der Empfehlung des Ausschusses für Schulen und Kultur.

Dieser hatte sich Ende April in einer Vorberatung mehrheitlich für die Schließung ausgesprochen.

Der Landkreis Rastatt als Schulträger und das Regierungspräsidium in Karlsruhe als Kultusverwaltung haben schon im November auf eine Schließung gepocht.

Landkreis und Regierungspräsidium wollen die Schule spätestens 2023 schließen

Mit dem Beschluss der Kreisräte ist der Kurs für die Schule klar: Der Landkreis Rastatt will sie möglichst im Sommer 2022 schließen, spätestens im Jahr darauf. Das hängt davon ab, ob es organisatorisch machbar ist, Bildungsgänge bis 2023 auslaufen zu lassen. Wenn möglich, sollen alle aktuellen Schüler ihren Abschluss noch in Gernsbach machen.

Die Bildungsangebote der HLA Gernsbach sollen auf drei kreiseigene Schulen verteilt werden: die Handelslehranstalten in Rastatt und Bühl sowie die Carl-Benz-Schule in Gaggenau. Die kaufmännische Berufsfachschule würde dabei wegfallen. Als Ersatz soll in Gaggenau eine Berufsfachschule Metalltechnik eingerichtet werden. Diese Verteilung ist auf ihre Machbarkeit hin geprüft, müsste aber noch formal abgestimmt werden. Das Regierungspräsidium in Karlsruhe unterstützt dieses Vorgehen.