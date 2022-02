Aus Ruanda nach Gernsbach: Tete Loeper schreibt über ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus

Tete Loeper hat für die Liebe Ruanda verlassen und ist nach Deutschland gekommen. Wirklich angekommen ist sie in der neuen Heimat Gernsbach noch nicht. Ihre Erfahrungen mit Alltags-Rassismus hat die Journalistin in einem Buch niedergeschrieben.

Sie hat Journalismus und Kommunikationswissenschaften studiert, schreibt Theaterstücke, arbeitet als Schauspielerin. Und schließlich hat sie sich verliebt, hat geheiratet und wurde Mutter.

Als ihr Ehemann eines Tages den Wunsch äußerte, zurück nach Deutschland zu ziehen, hat sich Tete Loeper lange überlegt, ob sie Ruanda und die eigene Familie so einfach verlassen kann. Sie hat es getan und jetzt, ein paar Jahre danach, die Erlebnisse und Gefühle in ein Buch mit durchaus autobiografischen Elementen einfließen lassen.

Heute lebt die junge Familie, zu der inzwischen zwei Töchter zählen, in Gernsbach. Ihr Mann hat dort ein Geschäft übernommen.

Aus Ruanda nach Gernsbach: Warum Tete Loeper noch nicht angekommen ist

Sie hat zunächst als ungelernte Kraft in einem Altersheim gearbeitet und auch dort eine ganze Reihe zwischenmenschlicher Begegnungen gehabt, die ihr bis heute das Gefühl geben, in der neuen Heimat noch nicht wirklich angekommen zu sein, berichtet sie vom „Alltags-Rassismus“. Der habe meist einen liebevoll gemeinten Hintergrund. Doch ihr halte er immer wieder vor Augen, dass sie nicht dazugehört.

Bunte Kleider, ein elegant um den Kopf geschlungenes farbiges Tuch und vor allem ihre dunkle Hautfarbe lassen sie aus der Menge herausstechen. Da könne es schon mal vorkommen, dass ihr Kinderkleider angeboten werden oder man ihr schlichtweg mangelnde Sprachkenntnisse unterstellt, wenn sie etwa in abgehackten Silben beim Arzt erklärt bekommt, wie die Abläufe der Untersuchung sind. Da helfe es oftmals wenig, wenn sie in fließendem Deutsch antworte.

Klar werde sie zuweilen angestarrt wie ein Exponat hinter Museumsglas. Das sei unangenehm und gipfle – etwa in der Bahn – darin, dass sie im ganzen Abteil die einzige Reisende sei, die kontrolliert werde. Dabei könnten die Kulturen so viel voneinander lernen, würde sie sich wünschen, dass ihre Mitmenschen ein klein wenig aufmerksamer, offener für Neues wären.

Viele sind überrascht, wenn Loeper von Ruanda erzählt

Und dann erzählt sie von Ruanda, einem Land, dem es gelungen sei, plastikfrei zu werden. Schon am Flughafen wird dafür gesorgt, dass keine Tüten und ähnliches importiert würden. Die meisten ihrer Freunde sind überrascht, wenn sie davon hören.

Man hat einfach eine stereotype Vorstellung von den Dingen, von denen auch ich nicht frei war. Tete Loeper, Journalistin

Auch von den Bildern ihrer penibel sauberen Heimatstadt, in der die Eltern und Geschwister noch immer leben. „Man hat einfach eine stereotype Vorstellung von den Dingen, von denen auch ich nicht frei war, als ich nach Deutschland kam.“ Europa kannte sie nur aus Filmen und hatte keine Ahnung, dass es hier Menschen gibt, die Pfandflaschen sammeln um zu überleben. Auch an der Straße sitzende Bettler brachten ihr telegenes Bild von Deutschland rasch ins Wanken.

Ganz viele Emotionen hat sie in den vergangenen Jahren aufgesogen, zuweilen auch unfreiwillig aufgedrückt bekommen. Also hat sich die Journalistin irgendwann entschlossen, all das Gefühlte niederzuschreiben. Nicht alles, was sie in ihr Buch einfließen ließ, hat sie selbst erlebt. „Vieles habe ich auch von den Frauen erfahren, mit denen in nach meiner Ankunft im Integrationskurs war.“

Buch von Tete Loeper über eine junge Frau aus Ruanda

Schritt für Schritt entstand so die Geschichte von Mutoni, einer jungen, gebildeten Frau aus Ruanda, die nach dem Tod ihrer Mutter beschließt auszuwandern. Über eine ehemalige Klassenkameradin erhält sie das Angebot, nach Hamburg zu ziehen und dort einen Mann kennenzulernen. Voller Zuversicht und Hoffnung auf ein besseres Leben begibt sie sich auf den Weg nach Deutschland.

Doch bereits kurz nach ihrer Ankunft zeigt sich, dass ihre Erwartungen nicht erfüllt werden: Ihre Unwissenheit führt sie in die Zwangsprostitution. Selbst als es ihr gelingt, dieser Gewalt zu entfliehen und neue Wege einzuschlagen, bleibt ihr Leben in der fremden Umgebung voller Herausforderungen. Der Alltagsrassismus, den sie in Deutschland erlebt, führen sie schließlich zu einer unerwarteten Entscheidung.

Im Fall von Tete Loeper war es das Schreiben. Das tat sie übrigens auf Englisch, der Amtssprache in Ruanda. Dieses Buch ist nun übersetzt worden und erscheint im März in deutscher Sprache.