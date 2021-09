Autofahrer in Gernsbach gerät unter Drogeneinfluss in Polizeikontrolle

In Gernsbach ist ein 18 Jahre alter Autofahrer unter Drogeneinfluss am frühen Mittwochmorgen in eine Polizeikontrolle geraten. Den Beamten fielen die glasigen Augen und stark geröteten Bindehäute des Fahrers auf.

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochmorgen in der Färbertorstraße in Gernsbach unter dem Einfluss von Drogen in eine Polizeikontrolle geraten. Laut Angaben der Beamten unterzogen sie den Fahrer gegen 2.20 Uhr einer Kontrolle.

Dabei fielen den Polizisten des Polizeireviers Gaggenau die glasigen Augen und stark geröteten Bindehäute des Fahrers auf. Ein positiv auf Amphetamin verlaufender Urinschnelltest bestätigte die ersten Vermutungen der Beamten.

Der weitere Weg führte den jungen Mann in ein Krankenhaus zur Erhebung einer Blutprobe. Ihn erwarten die zugehörigen Strafanzeigen.