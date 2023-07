Schienenersatzverkehr heißt es im Display der Busse, die seit Sonntag in den Abendstunden zwischen Forbach und Gernsbach rollen. Die Bahnstrecke steht nachts im Augenblick nicht zur Verfügung.

In fünf sogenannten verlängerten Nachtsperrpausen, die von 20.20 Uhr bis 4.30 Uhr in der Frühe andauern, herrscht trotzdem reges Treiben neben und auf den Schienen. Die sprichwörtlichen Weichen hierfür hat die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) gestellt.

Manches Vehikel, das dabei zum Einsatz kommt, leistet Beeindruckendes, so wie etwa das sogenannte Zweiwegefahrzeug, das bei dieser Gelegenheit rechts und links die Strecke mäht. Das Besondere an dieser Maschine ist ihr flexibler Einsatz. Sie kann sowohl auf als auch neben den Schienen fahren.

Nicht allzu weit entfernt von den Mäharbeiten rollen weitere Maschinen und Fahrzeuge, beleuchten Streckenabschnitte taghell, laden ab und auf, während ein auf Schienen rollender Bagger mit Lademulde Material hin und her transportiert. Denn in Weisenbach wird Erdaushub beseitigt. Was im Bereich hinter der Kirche vor dem Bahnhof lagert, stamme laut AVG noch von einer größeren Baumaßnahme im März. Und das soll nun entfernt werden.

All das ist für die Anwohner sicherlich nicht vergnügungssteuerpflichtig. Insbesondere nicht im Bereich von Weisenbach und Langenbrand, wo zusätzlich Schienen und Weichen bearbeitet werden. Mit verschiedenen Geräten und Maschinen müssen diese als Erhaltungsmaßnahme in regelmäßigen Abständen abgeschliffen werden. Bei dieser Gelegenheit wird auch das Material zwischen den Maschinen entnommen, gereinigt und wieder eingebracht. Arbeiten, die allesamt parallel ausgeführt werden.

Die AVG ist bemüht, den Lärm so gering wie möglich zu halten. Sarah Fricke

AVG-Pressesprecherin

„Die AVG ist bemüht, den Lärm so gering wie möglich zu halten“, erklärt Pressesprecherin Sarah Fricke auf Anfrage dieser Redaktion. Dass man exakt die Nachtstunden ausgewählt hat, mag für manchen Anwohner unangenehm sein. Der ausführende Betrieb zeigte sich hier jedoch sehr entgegenkommend. Als Anwohner etwa zu fortgeschrittener Stunde darauf hinwiesen, dass kleine Kinder nicht schlafen könnten, verlagerten sie das Einsatzgebiet kurzerhand.

Freie Fahrt für Pendler am Morgen

Dass man eigens die späten Abend- und Nachtstunden für diese Arbeiten gewählt hatte, sei mit Blick auf die Fahrgäste entschieden worden. Man wolle die Einschränkungen für sie möglichst gering halten. Sprich wenn am Morgen die ersten Pendler wieder unterwegs sind, ist die Strecke jeweils wieder frei. „Für uns ist das auch viel angenehmer“, erklärte ein Arbeiter im dicken Schutzanzug. „Die Temperaturen sind zwar immer noch enorm hoch, aber für uns weitaus besser auszuhalten.“