Höhere Frequenz

AVG stellt Murgtalbahn-Pläne in Gernsbach vor: B 462 muss Richtung Glatfelter versetzt werden

Am Montagabend stellte die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft ihre Pläne zur Kapazitätserweiterung der Murgtalbahn in Gernsbach vor. Dafür müsse man die B 462 in Richtung Glatfelter versetzen – samt Werksparplatz.