Bei Schwert-Attacke verletzter Polizist aus Gernsbach wird zum zweiten Mal operiert

Der bei der Schwert-Attacke in Bad Herrenalb schwer verletzte Polizeibeamte wohnt in Gernsbach. Jürgen Illig ist wegen seines ehrenamtlichen Engagements im Ort bekannt.

Hoher Blutverlust nach Angriff auf Polizisten in Bad Herrenalb

Bei dem am vergangenen Mittwoch in Bad Herrenalb schwer verletzten Polizeibeamten handelt es sich um Jürgen Illig (57) aus Gernsbach. Bei der Festnahme hatte sich ein psychisch kranker 50-Jähriger seiner Festnahme aufgrund eines Unterbringungsbeschlusses des zuständigen Amtsgerichts widersetzen wollen und mit einem Samurai-Schwert zwei Polizeibeamte leicht und einen schwer verletzt .

Engagement im Katzschen Garten

Jürgen Illig ist in Gernsbach und darüber hinaus durch sein jahrzehntelanges und außerordentlich hohes Engagement beim Katzschen Garten in der Bleichstraße bekannt. Illig und weiteren ehrenamtlichen Helfern ist es zu verdanken, dass der liebevoll gepflegte und öffentlich zugängliche Garten zu einem überaus beliebten Treffpunkt geworden ist.

„Es sieht wieder gut aus. Mein Mann ist positiv“, sagte seine Ehefrau Tanja Illig am Montag gegenüber den BNN. Am Mittwoch stehe im Städtischen Klinikum Karlsruhe eine erneute Operation an. Ziel ist es, die komplette Beweglichkeit der Hand und der bei der Attacke stark geschädigten zwei Finger wiederherzustellen, auch wenn dies ein langer Prozess sein werde.