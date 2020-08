Beim geplanten Volksbank-Neubau in Gernsbach hakt es noch an mehreren Stellen

Die Volksbank Baden-Baden möchte ihr Gebäude in Gernsbach abreißen und am Standort ein Wohn- und Geschäftshaus mit einer modernen Filiale errichten. Die Stadt Gernsbach strebt bei der Planung die Aufwertung des Kelterplatzes an. Bei mehreren Teilaspekten gibt es noch Verhandlungsbedarf.

In einem Punkt stimmen die Hauptbeteiligten überein: Einen Zeitplan möchten sie lieber nicht nennen. Das war schon so im August 2019, also vor einem Jahr; jetzt ist es wieder so. Was zeigt: Es hakt noch an mehreren Stellen, auch wenn die Volksbank Baden-Baden/Rastatt und die Stadt Gernsbach unisono betonen, dass am Großprojekt Abriss und Neubau der Volksbank am jetzigen Standort in Gernsbach in keinster Weise gerüttelt werde.

Volksbank betont Wirtschaftlichkeit

Auf BNN-Nachfrage betont Volksbank-Vorstandsmitglied Jürgen Faupel: „Die Volksbank hält auch weiterhin an ihren Plänen für eine zeitgemäße, moderne und barrierefreie Filiale in Gernsbach fest. Wie sich dies am bestehenden Standort realisieren lässt und wie dies auch aus Investorensicht in Verbindung mit der Schaffung von Wohnraum nachhaltig wirtschaftlich zu realisieren ist, dazu steht die Volksbank im Austausch mit der Stadt Gernsbach.“

Faupel deutet an, dass noch viel Gesprächs- und Verhandlungsbedarf vorhanden sei: Die Vorgaben der Stadt hinsichtlich eines Neubaus müssten mit der grundsätzlichen Frage der Wirtschaftlichkeit in Einklang gebracht werden, heißt es diplomatisch. Und: „Für uns als Bank ist es maßgeblich, dass unsere Mitglieder und Kunden eine auf ihre heutigen und zukünftigen Bedürfnisse ausgerichtete Filiale und einen spürbaren Mehrwert haben.“

Wir betrachten aus städtischer Sicht die Gesamtfläche. Jürgen Zimmerlin, Stadtbaumeister in Gernsbach

Aus Sicht der Stadt Gernsbach ist aber nicht nur eine Aufwertung des Stadtbildes durch ein neues und modernes Volksbank-Gebäude erstrebenswert; sie muss an dieser Stelle größer denken. Ihr geht auch um die Umgebung, um den Kelterplatz insgesamt, der deutlich attraktiver werden soll als er sich heute zeigt.

Von einer verbesserten Aufenthaltsqualität ist gerne die Rede, das Thema wurde in der jüngeren Vergangenheit mehrfach auch im Gemeinderat behandelt. „Wir betrachten aus städtischer Sicht die Gesamtfläche“, sagt Stadtbaumeister Jürgen Zimmerlin, der bestätigt, dass es zu mehreren Punkten noch Gesprächsbedarf gibt.

Einigkeit herrscht darüber, dass nach dem Abriss des Bestandsgebäudes ein Neubau als kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus mit drei Stockwerken plus Staffelgeschoss (Penthouse) und Satteldach entstehen soll. Die Genossenschaftsbank arbeitet hier eng mit dem Gaggenauer Bauträger „Konzok Planen + bauen“ zusammen.

Nach letztem bekannten Sachstand plant Konzok 25 neue Wohnungen (zwei bis vier Zimmer) mit rund 2.000 Quadratmetern Gesamtfläche; angedacht war sowohl ein Verkauf als auch eine Vermietung von Wohnungen.

Tiefgarage wird aufgeteilt

Auch über den Bau einer Tiefgarage als Gemeinschaftslösung herrscht zwischen Stadt und Bank im Grundsatz Einigkeit. Die Ein- und Ausfahrt wird von der Bleichstraße aus erfolgen, um den künftigen Kelterplatz nicht zu beeinträchtigen.

Rund 30 unterirdische Plätze sind für die Bank (Mitarbeiter und Kunden) sowie die Bewohner der künftigen Wohnungen geplant; hinzu kommen etwa 25 „städtische“ Plätze. Wie genau das gemeinsame Tiefgaragen-Modell aussehen soll, ist noch Gegenstand von Verhandlungen.

Die Stadt ist daran interessiert, möglichst viel „Blech“ unter die Erde zu bringen, muss also mit den Bewohnern des Kelterhochhauses wie auch mit weiteren Eigentümern, die in dem Bereich Stellplätze haben, sprechen. Die Parkfläche „oben“ soll künftig nicht mehr Dauerparkern, sondern weitestgehend den Kunden der Geschäfte zur Verfügung stehen, was über Parkscheinautomaten geregelt werden soll.

Ansonsten soll der Platz mit Grünflächen und Sitzgelegenheiten aufgehübscht werden – diese Verschönerung ohne unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen soll auch für eine Teilfläche im Eigentum der Bank gelten und muss ebenfalls noch verhandelt werden.

Lücke wird geschlossen

In einem weiteren Punkt herrscht indes Einigkeit: Mit dem Volksbank-Neubau wird der Lückenschluss in der Bleichstraße einhergehen, die bisher zum Parken genutzte Freifläche entfällt. Der Neubau wird „Wand an Wand“ an das benachbarte Gebäude anschließen.