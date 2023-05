Beim Gernsbacher Schleckselwettbewerb dreht sich alles um die Stachelbeere

Ganze zwölf Mal schon haben sich Hobby-Marmeladenköche in der Region in Garten und Küche zurückgezogen, getüftelt, gekocht und verkostet und dabei allerlei verarbeitet, was in der Heimat wächst und gedeiht. Beim diesjährigen Gernsbacher Schleckselwettbewerb soll sich alles um die Stachelbeere drehen.

Sternekoch Bernd Werner vom Schloss Eberstein, routiniertes Jury-Mitglied, weiß um die Reize dieser Frucht, schwärmt von einer bestechenden Mixtur aus Süße und Säure, die – so hofft er – allerlei Kreativität freisetzen wird. Sein Favorit heißt, so scheint es, die Sorte Remarka zu sein, die rote Stachelbeere mit glatter Schale.

Sie birgt geschmacklich die richtig guten Voraussetzungen um optimal zu gelieren, versorgt beim Verzehr obendrein mit Vitaminen und ist dank ihrem hohen Gehalt an Mineralien auch verdauungsfördernd.

Limette oder Ingwer heben das natürliche Aroma hervor

Die Stachelbeere hat es also in sich, könnte er sich die ein oder andere Kombination vorstellen, die das natürliche Aroma noch besser hervorhebt. Limette etwa. „Ich möchte den Appell geben, mit der Stachelbeere zu arbeiten, vielleicht auch mit einer Ingwernote“, inspiriert er zu eigenen Experimenten.

Die hat es in den vergangenen Jahren schon vielfach gegeben. Dabei war manches gewagt und ging auch schon mal daneben. Andererseits gab es hervorragende Überraschungen. Damit es keine bösen Überraschungen gibt, hat er deshalb einen Tipp für die Mitmachwilligen, der sich als äußert wert- vor allem aber als geschmackvoll erweisen könnte.

Wer nämlich der stacheligen Frucht auf den Kern rücken möchte, sei vor ihren Bitterstoffen gewarnt. Einfach pürieren, das geht nicht, erklärt er. Wenn die Kerne zermahlen werden, schmeckt die Marmelade zunächst noch sehr gut, wird aber nach dem Abkühlen schnell mal ungenießbar. Am Stück verkochen oder Vorsicht walten lassen – das liegt letztlich im Ermessen der Teilnehmer.

Auch für die beste Präsentation gibt es einen Preis

Die Jury sei bereits sehr gespannt, verweist Werner in diesem Zusammenhang traditionell auf die mitzuliefernde Geschichte, die oftmals fast so spannend sei wie die Verkostung selbst. Wo etwa ist die Frucht gewachsen, wer hatte die Rezeptidee und wer hat beraten? All diese Dinge sollten schriftlich mitgeliefert werden.

Wenn dann obendrein die Verpackung kreativ ausgewogen ist, dann könne ja schon fast nichts mehr schief gehen, ermuntert Sabine Katz, Organisatorin und Jury-Mitglied. „Mit ein bisschen Liebe kann man so ein Glas wunderbar präsentieren.“

Das Gewinner-Produkt geht in Serie

Hier könnte sich Sabine Katz übrigens gut vorstellen, dass sich mal wieder eine Gruppe einbringt. „Das hatten wir früher immer mal wieder.“ Doch inzwischen sind es meist Solokünstler beiderlei Geschlechts und fast aller Altersklassen, die mit Kochlöffel und Topf immer neue Kreationen zaubern.

Das Gewinner-Produkt geht traditionell in Serie und bekommt eine Art geschmackliche Repräsentantenfunktion Gernsbachs. Dem Sieger winkt obendrein ein Kochkurs beim Sternekoch sowie ein Fünf-Gänge-Menü. Wer diesen oder einen anderen Preis gewinnen möchte, kann sich die Bewerbungsunterlagen unter www.gernsbach.de/Marmelade herunterladen.