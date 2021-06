Es gibt ein paar Gerichte, deren Ruf in den vergangenen Jahren gelitten hat. Zu ihnen gehört Vitello tonnato. Die berühmte, aus Norditalien stammende Vorspeise fristet heute ein eher gewöhnliches Dasein auf Ferienhotel-Buffets und Standard-Menüs.

„Wer es am Buffet für 300 Leute gegessen hat, mag Vitello tonnato oft nicht mehr so gerne“, sagt auch Andreas Laux, Küchenchef in „Werners Restaurant“ im Gernsbacher Schloss Eberstein.

Der Clou an dem Gericht ist die elegante Verbindung von Fleisch und Fisch, genauer gesagt von zartem Kalbfleisch mit einer feinen Creme aus Thunfisch und Mayonnaise.

Ein zu hoher Mayonnaise-Anteil, in viel zu viel Creme badendes Fleisch oder eine lieblose Präsentation machen es allerdings oft zur Enttäuschung.