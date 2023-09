Betrunkener 18-Jähriger attackiert zwei Personen in Gernsbach

Ein Jugendlicher hat am Mittwoch zwei Personen in Gernsbach bedroht. Die Polizei findet den 18-Jährigen später stark betrunken vor.

Ein Jugendlicher hat am vergangenen Mittwoch in Gernsbach einen 32-Jährigen und eine Augenzeugin attackiert.

Wie die Polizei mitteilte, war er gegen 23.40 Uhr zu Fuß auf der Schwarzwaldstraße aus Richtung Gaggenau kommend in Richtung Gernsbach Mitte unterwegs.

Der 18-Jährige habe einen Mann beim Vorbeigehen um eine Zigarette gebeten. Als der 32-Jährige aber verneinte, holte der Jugendliche eine Bierflasche aus seinem Beutel und bedrohte ihn damit. Dann warf er die Flasche in Richtung einer Augenzeugin, bevor er in Richtung Bahnhof verschwand.

Jugendlicher war stark alkoholisiert

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 18-Jährige von einer Polizeistreife in der Austraße festgestellt werden.

Der Jugendliche sei so stark betrunken gewesen, dass er auf die Straße stürzte und nicht mehr in Lage war alleine aufzustehen. Die Polizei nahm ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam.