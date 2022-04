Ohne Fernsehen, Internet und Telefon ist man heutzutage von der Außenwelt abgeschnitten. So ging es in der vergangenen Woche 950 Vodafone-Kunden in Gernsbach. Doch inzwischen ist laut Unternehmensauskunft wieder alles im Lot.

Die Störung dauerte nicht allzulange: Für rund 950 Kabelkunden von Vodafone ging am Donnerstag, ab 10.48 Uhr, erst einmal nichts mehr. Vorübergehend mussten auf Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie verzichten. Grund war eine lokale Störung in einem Teil seines Kabelnetzes innerhalb von Gernsbach. Das war, wie berichtet, der Stand vor dem Wochenende. Und jetzt? Die Vodafone-Kunden im schönen Murgtal-Städtchen immer noch im schwarzen Loch ohne digitale Kommunikation und Unterhaltung?

Vodafone-Pressesprecher am Sonntag: „Kein offenes Ticket für Gernsbach mehr“

Es scheint nicht so: Auf Nachfrage der Redaktion berichtete Dirk Ellenbeck, Pressesprecher des Kommunikations-Dienstleisters am Sonntag: Es gebe kein „offenes Ticket“ in Gernsbach mehr, damit auch keine Einschränkungen für Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefon.

Wie Konzernsprecher Volker Petendorf am Freitag der Redaktion mitteilte, sei ein Anbindungsfehler auf dem unterirdischen Kabelstrang der Auslöser gewesen, dass für die 950 Kunden nichts mehr ging. Verbunden damit waren sehr aufwendige Reparaturen, die auch eine Tiefbaufirma erforderten, so Petendorf.

Noch am Freitag sollten dann die finalen Reparaturarbeiten erfolgen. Vodafone ging nach eigenen Angaben am Freitagnachmittag davon aus, dass „die Reparaturarbeiten heute Abend vollendet sein werden“. „Uns ist bewusst, dass es hier nicht nur um die technische Wiederherstellung eines Kabelstrangs geht“, betonte Petendorf. Sein Kollege Dirk Ellenbeck konnte am Sonntag, gegen 13.30 Uhr, auf Anfrage Vollzug melden.