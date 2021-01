Stadt arbeitet mit Polizei Gaggenau zusammen

Böllerei, Saufgelage und Randale: Anwohner in Gernsbach klagen über Terror durch Jugendliche

In der Gernsbacher Innenstadt werden die Anwohner seit Wochen durch Jugendliche terrorisiert. Die Unruhestifter werfen Eier und Glasflaschen gegen Hauswände, böllern in der Nacht und verschmutzen Grundstücke. Die Stadt will jetzt dagegen vorgehen.