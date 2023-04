In Gernsbach-Reichental hat in der Nacht auf Donnerstag ein Gebäude gebrannt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Haus in der Straße Süßer Winkel komplett in Flammen. Das Feuer in der als Wohnhaus genutzten ehemaligen Gaststätte Grüner Baum ist zwischenzeitlich unter Kontrolle.

Mehrere Bewohner konnten gerettet werden, vier Personen, darunter eine Polizistin, wurden verletzt, teilt die Polizei mit.

Gebäude in Gernsbach-Reichental kann noch nicht betreten werden

Derzeit werden noch drei Personen vermisst. Das Gebäude kann aktuell durch die Rettungskräfte allerdings nicht betreten werden.

Die Lösch- und Rettungsarbeiten der Feuerwehr Gernsbach und der umliegenden Wehren dauern an. Der Brandort ist derzeit großräumig abgesperrt.

Mitarbeiter der Stadt Gernsbach und Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes betreuen derzeit 13 evakuierte Bewohner des Anwesens. Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK, THW und Polizei im Einsatz.

Zur Brandursache können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 8.20 Uhr]