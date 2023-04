Der Grüne Baum in Reichental

Ortschronist Friedbert Zapf blickt auf die Anfänge zurück: „Am 27. Juni 1872 beantragte Andreas Sarbacher bei der Gemeinde die Errichtung einer Schankwirtschaft. Nachdem er im Spätsommer 1872 den Umbau seines Elternhauses abgeschlossen hatte, erhielt er die Konzession zum Betreiben einer Schenke. Einen Gasthausnamen, ein Schild, durfte der Schankwirt allerdings nicht führen, und so kehrte man einfach bei Sarbachers ein. 1892 wird von ersten Sommergästen berichtet – besonders Lehrerfamilien aus Karlsruhe. An Fastnacht, Kirchweih und an Großherzogs Geburtstag war Tanzbelustigung geboten.“

Die Familie Sarbacher schrieb mit dem Grünen Baum eine Erfolgsgeschichte, die Anfang der 1930er-Jahre auch viel Prominenz nach Reichental brachte. „Stammgäste waren seit 1933 der Schauspieler und Regisseur Alfred Godard und die Schauspielerin Phoebe Dimroth, die dem Haus bis 1985 treu blieb. Die beiden brachten einen ganzen Schwung Theaterleute, teilweise aus Berlin nach Reichental“, schrieb Friedbert Zapf in einem Beitrag für das Badische Tagblatt: Opernsänger Gerhard Grösche war Gast bis 1990, und auch der Schriftsteller Carl Zuckmayer kam hin und wieder.

Nach der sechs Jahre langen Ära Papai / Wieland folgte ab 2011 ein reger Pächterwechsel, immer wieder kam es dadurch zu längeren Schließzeiten. Seit 2018 tat sich in der Gaststätte gar nichts mehr; einzig die Zimmer beziehungsweise Wohnungen konnten zuletzt noch angemietet werden – zumeist Monteure machten davon Gebrauch; vereinzelt sollen auch Flüchtlinge dort untergekommen sein.