Brand in Gernsbach: Erneuter Großeinsatz bei Baden Board

Nachdem es bereits vergangene Woche auf dem Gelände der ehemaligen Kartonfabrik Baden Board in Gernsbach gebrannt hatte, wurde am heutigen Freitagvormittag erneut ein Großeinsatz ausgelöst. Schweißarbeiten könnten die Ursache sein.

Erneut hat am Freitagvormittag ein Brand auf dem Gelände der ehemaligen Kartonfabrik Baden Board in Gernsbach einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Kurz nach 11 Uhr kam es bei Demontagearbeiten an einer Filteranlage zu einer starken, dunklen Rauchentwicklung, die weithin zu sehen war. Einer Mitteilung der Polizei zufolge könnten möglicherweise vorangegangene Schweißarbeiten zur Brandentstehung beigetragen haben.

Bei Baden Bord in Gernsbach waren 18 Feuerwehr-Fahrzeuge im Einsatz

Entsprechende Ermittlungen diesbezüglich laufen. Vor Ort waren 18 Fahrzeuge der Feuerwehren aus Gernsbach, Weisenbach, Forbach und Gaggenau sowie der Werksfeuerwehr von Daimler Truck. Insgesamt waren 92 Einsatzkräfte auf dem Werksgelände – neben Feuerwehr und Polizei kamen diese vom Deutschen Roten Kreuz und vom Technischen Hilfswerk.

Acht Atemschutztrupps haben die Löscharbeiten geleistet. Dabei konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude verhindert werden, resümiert der Gesamtkommandant der Feuerwehr Gernsbach, Dennis Reiser, das Geschehen. Verletzt wurde Angaben der Polizei zufolge niemand. Über die Höhe etwaiger Sachschäden lagen am Freitag noch keine Informationen vor.

In der früheren Fabrik Baden Board laufen aktuell Demontagearbeiten

Bereits am Mittwoch vergangener Woche hatte es auf dem Areal der früheren Kartonfabrik in der Fabrikstraße in Obertsrot gebrannt, als ein Edelstahl-Silo zerlegt wurde und bei Schweißarbeiten Stoffreste in Brand geraten waren. Die frühere Fabrik, in der Ende 2021 noch fast 300 Menschen ihren Arbeitsplatz hatten, wird seit über einem Jahr abgewickelt.

Derzeit laufen auf dem riesigen Werksgelände Demontagearbeiten. Genutzt wird dort aktuell nur der ehemalige Packaging-Bereich auf Gemarkung Weisenbach, der an die Spedition Fahrner vermietet ist; zudem befindet sich auf dem Areal noch ein Kurzlager von MM Karton, dessen Werk sich in Obertsrot befindet.

Wie es nach der Abwicklung von Baden Board mit dem Gelände an der Murg weitergeht, steht noch nicht fest. Bisher ist nur bekannt, dass MM Karton Teile der Immobilie künftig als Parkplatz an der B 462 nutzen möchte.

Korrektur In einer ersten Meldung war vom Einsatzort Weisenbach die Rede. Dies wurde inzwischen korrigiert.