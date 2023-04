Brandkatastrophe in Reichental: Gernsbach trauert und sammelt Spenden

Mit einem zentralen Gottesdienst in Reichental gedenkt Gernsbach am Samstag der Opfer des Wohnhausbrands im ehemaligen „Grünen Baum“. Die Anteilnahme ist groß, die Spendenbereitschaft auch.

Mit einem zentralen Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Mauritius von Reichental wird am Samstag, 22. April, um 18.30 Uhr der Opfer des Wohnhausbrands in Reichental gedacht.

In dem Gernsbacher Stadtteil waren bei der Katastrophe am 13. April drei Kinder im Alter von vier, acht und 14 Jahren gestorben. Seither ist die Stadt in Trauer – und versucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu helfen.

Unmittelbar nach dem Brand im ehemaligen Gasthaus „Grüner Baum“ hat die Stadtverwaltung einen Krisenstab unter der Leitung von Kämmerer Benedikt Lang eingerichtet.

Tödlicher Brand in Reichental: finanzielle Soforthilfe von der Stiftung „Gernsbach hilft“

Der Krisenstab koordiniert die erforderlichen Sofortmaßnahmen und habe alles Notwendige in die Wege geleitet, um den Betroffenen schnell und unbürokratisch helfen zu können, betont die Stadt auf Anfrage dieser Redaktion.

So seien für die 16 Bewohner des ehemaligen Hotels in Reichental, die den Flammen entkommen konnten, zunächst Notunterkünfte eingerichtet und eine finanzielle Soforthilfe von der Stiftung „Gernsbach hilft“ zur Verfügung gestellt worden.

„Die Spenden- und Hilfsbereitschaft der Gernsbacherinnen und Gernsbacher ist hoch“, bedankt sich Pressesprecherin Nicoletta Arand bei den vielen Bürgern, die Anteil am Schicksal der betroffenen Familie nehmen. Innerhalb kürzester Zeit seien (Stand Freitag) schon Spendengelder von mehr als 5.000 Euro bei der Stadt eingegangen.

Spendenkonto der Stiftung „Gernsbach hilft“ Sparkasse Rastatt-Gernsbach IBAN: DE 66 6655 0070 0000 4400 73, BIC: SOLADES1RAS Verwendungszweck: Brand Reichental

Unter anderem sammelten am vergangenen Wochenende kurz nach dem verheerenden Feuer spontan auch mehrere Vereine bei ihren Veranstaltungen für die Brandopfer – etwa der Turnverein Waldeslust Reichental bei seiner Jahreshauptversammlung oder der FC Obertsrot bei seinem jüngsten Heimspiel.

Weitere Hilfsaktionen sind in Planung. So kündigt der Musikverein Orgelfels Reichental an, zum Gedenken und zur Unterstützung der Brandopfer einen Teil des Kartenvorverkaufs für sein Muttertagskonzert (13. Mai) an „Gernsbach hilft“ spenden zu wollen.

Grundschule Hilpertsau und Realschule Gernsbach bereiten Hilfsaktion vor

Auch die Grundschule Hilpertsau, die der Achtjährige, der beim Brand ums Leben gekommen ist, besucht hat, bereitet eine Hilfsaktion vor. Ebenso die Realschule Gernsbach, wo das 14-jährige Opfer zur Schule ging.

Sie wird den Erlös ihres Bunten Abends, der am Donnerstag, 4. Mai, vom Förderverein der Schule in der Stadthalle veranstaltet wird, an „Gernsbach hilft“ überweisen. Das kündigt Konrektor Marco Geiser an.

Die Stadt Gernsbach weist darauf hin, dass bei der Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung darum gebeten wird, von Sachspenden zunächst abzusehen. „Gerne nehmen wir aber noch Angebote zu privatem Wohnraum für ein bis fünf Personen entgegen“, sagt Nicoletta Arand.

Unterdessen laufen die Ermittlungen zur Brandursache weiter auf Hochtouren. Die Polizei schätzt den entstandenen Gebäudeschaden im ehemaligen „Grünen Baum“ auf ungefähr 500.000 Euro.

Das nach wie vor akut einsturzgefährdete Haus im Süßen Winkel 1 ist gesperrt und durch Bauzäune abgesichert. Die Stadt Gernsbach hofft auf einen zügigen Abriss der Ruine und befinde sich aktuell im Austausch mit Eigentümer, Statiker und Abbruchspezialisten.