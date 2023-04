Nach Brand im „Grünen Baum“

Brandruine schwelt weiter: Feuerwehr muss erneut nach Reichental ausrücken

Große Belastung: Die Einsatzkräfte sind beim Brand in Gernsbach-Reichental an ihre Grenzen gegangen. Am Samstagabend musste die Feuerwehr erneut zur Brandruine ausrücken und löschen.