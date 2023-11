Christ löst in Gernsbach die vom Narrengericht verhängte Strafe ein

Die Hexen von der Bleich zeigten sich zufrieden, ebenso wie die übrige Narrenschar. Mit einem kleinen Event am Marktbrunnen löste Bürgermeister Julian Christ pünktlich zu Fasnachtsbeginn am Samstag seine Strafe ein, verhängt am schmutzigen Donnerstag der zurückliegenden Kampagne. Unterstützt von seinen Amtsleitern kümmerte er sich um den Verkauf von heißen Würstchen und Brötchen. Der Verkaufserlös geht an die Bürgerstiftung.

Mit lautstarkem Stuss und Hurra startete das Gernsbacher Narrenvolk in die sogenannte fünfte Jahreszeit. Doch die Freude währt nicht lange, noch vor dem ersten Advent hat das Häs bis in das kommende Jahr wieder im Schrank zu verschwinden.

Nicht nur Kostümträger fanden sich vor dem Marktbrunnen zur traditionellen Fastnachtseröffnung ein. Auf den Weg in die Altstadt machten sich auch zahlreiche Schaulustige.

„Gugg! ä Musik us Richedal“ lieferte den passenden Sound

Der bereits aufgestellte Weihnachtsbaum, noch ohne Beleuchtung versteht sich, bekam kurzerhand von den Bleich-Hexen fastnächtlichen Zierrat umgehängt. In den Kreis der Hexen aufgenommen wurde Nicole. Sie stellte sich dem Aufnahmeritual der Hexenschar und zeigte keine Scheu vor kaltem Murgwasser und Wurzelbürste, mit dem ihre Füße bearbeitet wurden.

Nichts verlernt haben seit Aschermittwoch die „Stommdischbrüder“ der Waldschädder, die mit ihren Liedern bereits Kultstatus erreicht haben. Der Kampagnenhit 2023 „Schuld ist immer nur der Julian“ nach der Melodie „Schuld war nur der Bossa nova“ durfte an diesem Morgen ebenfalls nicht fehlen. Besagter Julian (Christ) auch Bürgermeister der Stadt gab denn auch sein Bestes, um das Narrenvolk, Ortsbüttel Ben Fugger und ihre Hoheiten Nathalie I. (Bender) und Prinz Sebastian I. (Hoppler) für sich zu gewinnen.

Er habe den Kopf rauchen lassen, bekundete Christ unter Gelächter, um das Urteil des Narrengerichts, ein Event zur Altstadtbelebung, vor oder hinter dem Marktbrunnen adäquat umzusetzen. Das Publikum zeigte sich gnädig und hob den Daumen. Zu Mitschuldigen und Bewährungshelfern machte der Verurteilte seine Amtsleiter, die ebenfalls Würste zu verkaufen hatten.

Christ muss mit neuer Anklage rechnen

Der oberste Ankläger des Narrengerichtes Waldschädder, Armin Wild, warnte schon einmal den Schultes vor, dass dieser am kommenden schmutzigen Donnerstag, dem 8. Februar 2024, nach dem Rathaussturm mit einer erneuten Anklage zu rechnen habe.

Zudem wiesen die Waldschädder auf den Kartenvorverkauf für die kommenden Fastnachtssitzungen am 19. und 20. Januar in der Stadthalle hin. Die ersten Karten sind am 3. Dezember ab 14.11 Uhr bei der Grillhütte am Salmenplatz erhältlich. Weitere werden ab dem 4. Dezember in der Postagentur in der Schwarzwaldstraße verkauft. Das Narrenbaumstellen startet am 3. Februar. Im Anschluss daran lädt die Holzmaskengruppe 14.11 Uhr zum Holzmaskenumzug durch die Altstadt ein.