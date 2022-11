Der Weihnachtsmarkt in Gernsbach startet am 9. Dezember um 18 Uhr. Rund um den historischen Marktplatz in der Altstadt sollen dann zahlreiche geschmückte Hütten für weihnachtliche Stimmung sorgen. Außerdem tritt am Eröffnungsabend ab 19 Uhr das Duo „TopToo“ aus Freudenstadt auf und präsentiert internationale Weihnachtshits. Der Gernsbacher Weihnachtsmarkt endet am Sonntag, 11. Dezember, um 20 Uhr.