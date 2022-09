Das Fest startet am Freitag um 19 Uhr. Offiziell eröffnet wird es aber erst am Samstag nach dem Böllerschießen um 15 Uhr – durch Bürgermeister Julian Christ (SPD). Als Höhepunkt der Veranstaltung gilt das Musikfeuerwerk, das am Samstag um 20.30 Uhr den dunklen Himmel erhellen wird. Am Sonntag beginnt das Festtreiben mit dem Frühschoppen ab 11 Uhr. An den drei Tagen können Besucher jeweils bis nach Mitternacht feiern: In der Nacht auf Sonntag endet das Fest um 2 Uhr, am Sonntag um 22 Uhr.