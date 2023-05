Nach drei Jahren ohne Pfingstturnier des Gernsbacher Hockeyclubs hat das nicht nur im Murgtal bekannte Sportevent wieder in bewährter Weise stattgefunden. Neunzehn Kleinfeld-Mannschaften traten am Samstag und Sonntag gegeneinander an. Neben den sportlichen Highlights bot der Hockeyclub (HC) ein abwechslungsreiches Musikprogramm.

Pfingstsamstag, 11 Uhr auf dem Gernsbacher Hockeyplatz. Detlef Imse steht in einem eigens aufgebauten Häuschen neben dem Kunstrasenfeld. Imse trägt ein HC Gernsbach-Shirt und ein Headset. Das ist seine Ausstattung als Turnierleitung – in diesem Jahr bereits zum 29. Mal. „Um 11 Uhr die nächsten Paarungen, versammelt euch bitte auf dem Feld“, gibt er durch. Die Mannschaften wärmen sich auf, dann geht es los. An diesem Wochenende spielen Damen-, Herren- sowie Mixed-Teams in mehreren Partien jeweils für 20 Minuten gegeneinander.

Team reist von Berlin nach Gernsbach

Mittlerweile in der 74. Auflage veranstaltet der Gernsbacher Hockeyclub das Pfingsturnier – nach dreijähriger, coronabedingter Unterbrechung. Das sportliche Event ist weit über das Murgtal hinaus bekannt und lockt Mannschaften aus der ganzen Bundesrepublik nach Gernsbach. Das Team mit der weitesten Anreise kommt dieses Mal aus Berlin-Spandau. Weitere Mannschaften kommen aus Heilbronn, Karlsruhe, Villingen-Schwenningen, Bad Dürkheim und Mannheim.

Ralph Neumann, Vorsitzender des Hockeyclubs Gernsbach zeigt sich am Pfingstsonntag zufrieden mit dem Event. Dass das Pfingstturnier nun wieder in seiner ursprünglichen Form – mit Spielbetrieb und Musik – stattfinden konnte, freut ihn. Im vergangenen Jahr seien die Mannschaften aufgrund von coronabedingten Spieldefiziten „zögerlich bei der Anmeldung“ gewesen. Deshalb habe man sich dazu entschieden, das Turnier erst in diesem Jahr wieder stattfinden zu lassen.

Teilweise waren die Papas schon vor 20 Jahren da. Ralph Neumann, Vorsitzender des Hockeyclubs Gernsbach

Warum so viele auswärtige Mannschaften extra ins Murgtal reisen, dafür hat der Vorsitzende eine einfache Erklärung: „Wir sind ein Verein, der sich um seine Gäste kümmert und natürlich ist es auch der Schwarzwald“, ist er sich sicher. Viele Mannschaften würden die weite Anreise gerne in Kauf nehmen, das sei Tradition. „Wir hatten schon Amerikaner hier und auch Mannschaften aus Hamburg.“ Besonders die Kunstrasenanlage des Gernsbacher Hockeyclubs sowie die familiäre Atmosphäre habe es den auswärtigen Teams angetan, berichtet Neumann aus Gesprächen mit den Gästen. „Teilweise waren die Papas schon vor 20 Jahren da.“

Neumanns persönliches Highlight des Pfingstwochenendes sind neben dem sportlichen Wettkampf „vor allem die persönlichen Begegnungen“. Es sei eine willkommene Gelegenheit, aktive und passive Mitglieder wiederzusehen und Freunde zu treffen. „Am Pfingstsonntag, da wissen die Leute, was sie beim Hockeyclub erwartet.“

Vielseitiges Musikprogramm beim Pfingstturnier

Zudem bot der Hockeyclub ein vielfältiges Musikprogramm an. Am Pfingstsonntag fand morgens ein Frühshoppen statt. Dazu konnte der Hockeyclub das Jazz-Duo Herz & Seele gewinnen. „Der Jazz gehört seit eigentlich fast zwanzig Jahren zum Pfingstsonntag dazu“, erzählt Vorsitzender Ralph Neumann. Nach der Pandemie sei es nun gelungen, diese Tradition wiederaufleben zu lassen. Am Samstagabend trat die Band SonRise im Festzelt neben dem Clubhaus auf, am Sonntagabend spielte DJ Homer.

Gerald Sänger, Gitarrist der Band SonRise, freute sich bereits vor dem Auftritt wieder beim Hockeyclub zu sein. „Das Pfingstturnier ist immer ein Highlight.“ Wie oft die Band schon beim HC Gernsbach aufgetreten ist, darüber können die Bandmitglieder nur spekulieren. Um die zwölf Mal – „auf jeden Fall zweistellig“, schätzen sie. Für die Band sei das Pfingstturnier eine Gelegenheit, bekannte Gesichter wiederzusehen, denn schon seit einiger Zeit spielt Corona im Alltag der Murgtäler Band keine Rolle mehr. „Es ist schon seit einiger Zeit wieder super“, erkennt Gerald Sänger.

Sänger und seine Bandkollegen schätzen das Publikum des Gernsbacher Hockeyclubs. „Hier ist immer eine mega Stimmung vom ersten Song an“, findet der Musiker. Bei ihrem Auftritt begeisterte die Band mit vielen bekannten Songs aus den 80er und 90er Jahren. Unter anderem auch einer Hommage an die kürzlich verstorbene Tina Turner. Auch DJ Homer, der zum zweiten Mal beim Hockeyclub auftritt, zeigte sich begeistert. „Letztes Jahr war die Stimmung schon super.“

Aus sportlicher Sicht fand das Pfingsttunier am Sonntagabend seinen Höhepunkt. Die Endpartie des Männerfinales gestaltete sich als spannendes Highlight. Im Finale traf der HC Einhorn aus Heilbronn auf den Gewinner des Pfingstturniers 2019, den HC Taubenschlag aus Düsseldorf. Die reguläre 20 Minuten Spielzeit endete 1:1. Danach ging es für die beiden Mannschaften ins Sieben-Meter-Schießen. Auch hier kam es zum Shoot-out, welches der HC Einhorn (Heilbronn) mit einem 12:11 knapp für sich entscheiden konnte.

„So ein spannendes Herrenfinale hatten wir schon lange nicht mehr“, fasste Detlef Imse zusammen. Der Gernsbacher Pokal, der bereits seit 2004 von Gewinnerteam zu Gewinnerteam wandert, ging also an die Herrenmannschaft aus Heilbronn. Ein gelungener Abschluss eines erfolgreichen Wochenendes.