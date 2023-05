Der Protest gegen die Fußgängerzone in Gernsbach ebbt nicht ab

Die Fußgängerzone in Gernsbach stößt weiter auf wenig Gegenliebe. Die Stadt bietet erneut die Möglichkeit, sich bei der Entwicklung der Altstadt im Rahmen von zwei weiteren Bürgerwerkstätten einzubringen.

Der Protest gegen die Fußgängerzone in der Gernsbacher Altstadt ebbt nicht ab. Das dokumentiert seit kurzem auch ein großes Banner, das am Balkon des Hauses Hauptstraße 34 (über der Gaststätte Dubrovnik) hängt: „Stopp dem Tod der Altstadt. Freie Durchfahrt jetzt“ ist darauf zu lesen. Unterdessen hat die Stadt erstmals auf die anhaltende Kritik reagiert und angekündigt, die beiden Kopfsteinaufpflasterungen vor der Metzgerei Decker und dem Eiscafé Fran Rosa zu entfernen.

Viele Bürger sehen in diesen Fahrbahnerhöhungen, die im Herbst 2022 für mehr als 15.000 Euro installiert worden sind, ein nicht unerhebliches Gefahrenmoment, das in dieser Form nicht weiter bestehen dürfe. Mehrere Stürze haben sich deshalb schon zugetragen.

Deshalb habe man den Wunsch vieler Bürger gehört und stelle den unverbauten Zugang für Fußgänger, Radfahrer und mobilitätseingeschränkte Personen schnellstmöglich wieder her, erklärt Bürgermeister Julian Christ (SPD) die Entscheidung, diese Maßnahme jetzt rückgängig zu machen.

Gernsbach plant zwei weitere Bürgerbeteiligungen zur Altstadtentwicklung

Darüber hinaus bietet die Stadt Bürgern, Gewerbetreibenden und Anwohnern erneut die Möglichkeit, sich bei der Entwicklung der Altstadt im Rahmen von zwei weiteren Bürgerwerkstätten einzubringen. Beauftragt für die Konzeption und Moderation wurde das Planungsbüro citiplan, das bereits die drei vorangegangenen Beteiligungsformate zur Gestaltung der historischen Altstadt geleitet hat.

Im Februar 2023 hat sich der Gemeinderat in nicht-öffentlichen Sitzung dafür ausgesprochen, statt einer Evaluation eine weitere Stufe der Bürgerbeteiligung zum Rahmenplan Altstadt und zur Verkehrsführung durchzuführen. Die zwei neuerlichen Bürgerwerkstätten finden voraussichtlich im Juli und im Oktober statt. Dabei soll zunächst der jeweilige Sachstand der Altstadtentwicklung erörtert werden, um zu schauen, was schon gut funktioniert, was verbessert werden kann und welche Maßnahmen wünschenswert sind.

Diskussionsgrundlage werde bei den Bürgerwerkstätten, die in der Stadthalle stattfinden, auch die Ausarbeitungen des Planungsbüros Korth Stadt Raum Strategien in Bürogemeinschaft mit ISA, dem Internationalen Stadtbauatelier Stuttgart, sein. Das Planungsbüro habe sich intensiv mit der Gernsbacher Altstadt beschäftigt und werde Impulse für die weitere Aufwertung vorstellen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Holzdeck am Marktbrunnen und Sitzgelegenheiten zum Verweilen

Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats habe bereits über verschiedene Maßnahmen der Aufwertung beraten: So werde im Bereich des Marktbrunnens demnächst ein Holzdeck mit Spielelementen und Sitzgelegenheiten zum Verweilen einladen und den Bereich attraktiver gestalten.

„Wir freuen uns auf einen konstruktiven Austausch und auf die Ideen und Anregungen des Gernsbacher Einzelhandels, der lokalen Gastronomie, der Anwohner sowie aller Interessierten. So können wir gemeinsam für das Wohl unserer Altstadt arbeiten“, betont Bürgermeister Christ abschließend.