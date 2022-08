Herausforderung

Der Skiclub Gaggenau klettert mit Jugendlichen Routen am Grafensprung in Obertsrot

Für Jugendliche geht es am Grafensprung in Obertsrot hoch hinaus. Dort können sie unter Anleitung auf den Routen klettern. Mit den Klettertouren will der Skiclub Gaggenau das Freizeitangebot für Jugendliche aufwerten.