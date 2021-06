Der Tunnel in Gernsbach verspätet sich - aber die Sicherheit ist es wert

Der Tunnel in Gernsbach verspätet sich um ein ganzes Jahr. Aber eigentlich macht das doch auch nichts. Wichtig ist, dass am Ende alles funktioniert. Sicherheit rettet Menschenleben..

„Fertigstellung Frühjahr 2021“. So steht es auf den Bauschildern, die das Großprojekt in Gernsbach den Autofahrern signalisieren. Mithin: Die vier neuen Rettungstunnel im Untergrund der Murgtalperle sollten längst fertig sein, die Realität hat die Planung und die gute Absicht aber längst eingeholt.

Ein Problem? Eigentlich nicht. Man muss sich das Ganze vor Augen halten: Der Mensch will immer schneller und immer bequemer von A nach B kommen. Wenn es sein muss, werden Tunnel gebuddelt. So auch im Murgtal. Aber dann kracht es in den Alpen. Gleich reihenweise gibt es Hiobsbotschaften von verunglückten Bahnen und Bussen. Monatelang sind europäische Transversalen gesperrt.

Das Problem: fehlende Rettungstunnel, schlechte Tunnellüftung, Beleuchtung, Sicherheits- und Kommunikationseinrichtungen sowie Energieversorgung. Die Anforderungen werden angepasst. Aber die Umsetzung kostet Millionen – und Planungs- und Umsetzungszeit.