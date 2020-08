Die Stadt Gernsbach muss sparen: Diese Investitionen stehen auf der Kippe

Ein massiver Sanierungsstau, hohe Personalkosten, teure Bäder - und jetzt auch noch Corona: Die Stadt Gernsbach steht finanziell unter großem Druck. Die Pandemie hat ein Loch in Höhe von 2,3 Millionen Euro in den Haushalt gerissen. Gemeinderäte rechnen mit drastischen Einsparungen. Auch steigene Gebühren könnten eine Option sein. Nun erklären die Fraktionssprecher, welche Investitionen auf der Kippe stehen und welche Projekte sicher sind. Die BNN beantworten die wichtigsten Fragen zum Gernsbacher Haushalt.

„Investitionen in Bildung und Erziehung sind prioritär”, sagt Uwe Meyer. Die begonnenen Projekten müssten alle umgesetzt werden - darunter Schulsanierungen und der Ausbau von Betreuungsplätzen in den Kitas.

„Auch das Lautenbacher Schwimmbad steht für uns nicht in Frage”, betont Meyer. Gerade in den Teilorten sei es „notwendig, zur Gewährleistung von Wohn- und Lebensqualität städtische Infrastruktur zu erhalten.” Künftig müsse man allerdings sparen: „Für neue Projekte gibt es keinen Spielraum.”

Auch die SPD will weiter in die Kinder investieren. Besonders dringend sind nach Aussage von Schneid-Horn die Sanierung der Von-Drais-Grundschule und ein Kita-Neubau, um den Betreuungsbedarf zu decken.

Für die CDU sind Bildung und Klimaschutz Pflichtaufgaben. „Aber auch da ist immer abzuwägen, welche Investitionen sinnvoll sind”, sagt Frauke Jung. Beispielsweise müsse man vor einem Kita-Neubau bereits vorhandene Immobilien auf ihre Nutzbarkeit hin prüfen.

Auch Jung will an der Sanierung des Lautenbacher Bades festhalten. Der Gemeinderat habe 2015 den Grundsatzbeschluss gefasst, dass alle Bäder erhalten bleiben sollen. „Nun allein das Lautenbacher Bad auszuschließen, wäre nicht fair gewesen”, sagt Jung - zumal es im Ort „keine weitere große Infrastruktur” gebe.

Grünen-Sprecherin Birgit Gerhard-Hentschel betont wie auch Ernst-Dieter Voigt die Bedeutung von Investitionen in Kindergärten und Schulen, außerdem in die Friedhöfe, Kläranlagen und die Feuerwehr.

Sie sagt aber auch: „Wenn ich auf den Sanierungsstau in der Von-Drais-Grundschule blicke, kann ich aber nicht erkennen, dass die Gemeinde auch zu guten Zeiten Pflichtaufgaben priorisiert hat.”