Diebes-Duo macht mit gestohlenem Auto aus Gernsbach eine Spritztour

Zwei Männer haben am letzten Sonntag ein Auto in Gernsbach geklaut. Bei ihrer anschließenden Spritztour erkannte ein Augenzeuge das gestohlene Auto. Die Polizei konnte die Diebe daraufhin vorläufig festnehmen.

Ein 23- und 26-Jähriger haben am Sonntagvormittag ein in der Igelbachstraße abgestelltes Auto in Gernsbach gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, steckte der Fahrzeugschlüssel in dem Auto.

Die beiden Diebe stahlen sich mit dem gestohlenen Auto davon. Allerdings entdeckte ein etwa drei Stunden später ein Augenzeuge das Auto auf der B462 im Bereich Gernsbach-Hilpertsau. Er kontaktierte die Polizei über den Notruf.

Mehrere Polizeistreifen rückten auf und konnten das Auto auf der K3711 zwischen Ebersteinburg und Rastatt-Förch anhalten. Die Diebe wurden vorläufig festgenommen.

Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Ein anschließend durchgeführter Drogentest bestätigte, dass der Fahrer unter Rauschgift stand. Außerdem besitzt er keinen Führerschein. Der Täter musste eine Blutprobe abgeben.