Hohes Spendenaufkommen

DRK-Kleiderkammer Gernsbach öffnet nach einem Monat Zwangspause wieder

Die DRK-Kleiderkammer in Gernsbach muss nach einem Sammelaufruf Hunderte von Altkleider-Säcken sortieren. Denn schon bald hat die Kammer wieder geöffnet. Für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bietet die Kleiderkammer auch einen Termin an, an dem Kleidung kostenlos abgeholt werden kann.