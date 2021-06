Ein Gernsbacher greift mit Hollywoodfilm „Stowaway“ nach den Sternen

Das Kino in Gernsbach ist gewissermaßen „schuld“ an der Karriere von Ulrich Schwarz. „Das war meine Initialzündung für die Welt des Films“, erinnert sich der international tätige Filmproduzent aus dem Murgtal. Seine liebsten Jugenderinnerungen beschreibt er so: „Mit dem Eiskonfekt für eine D-Mark im schummrigen ,Atlantis’ in ferne Welten abtauchen.“

Nun lädt er selbst zu einem solchen Abtauchen ein: Spätestens zur am 1. Juli erwarteten allgemeinen Öffnung der Kinos – in einigen Regionen bereits ab 24. Juli – startet das von Schwarz produzierte Science-Fiction-Drama „Stowaway – Blinder Passagier“ auf den großen Leinwänden. Zur Besetzung gehören die oscarnominierten Darstellerinnen Toni Collette („The Sixth Sense“) und Anna Kendrick („Up in the air“).

Wenn man aus dieser Region kommt, ist Kunst nicht unbedingt die erste Berufswahl. Ulrich Schwarz, Filmproduzent aus Gernsbach