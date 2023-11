Einbrecher plündert Bistro in Gernsbach und hinterlässt Schaden

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Bistro in Gernsbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war eine Gastronomie in der Färbertorstraße betroffen.

Unbekannter erbeutet Geldkassetten, Bargeld und Laptop

Der Täter gelangte zwischen 0.45 Uhr und 9.45 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in die Gaststätte. Im Inneren erbeutete er mehrere Geldkassetten, weiteres Bargeld und einen Laptop.

Außerdem hinterließ der Unbekannte wegen des demolierten Fensters einen hohen Sachschaden, informierten die Beamten weiter.

Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gernsbach in Verbindung zu setzen.