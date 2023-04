Sorte des Jahres mit Namen des Sohnes

Eiscafé in Gernsbach feiert 60-jähriges Bestehen: Rizzardini investiert in die Energieversorgung

Das Eiscafé Rizzardini in Gernsbach feiert sein 60-jähriges Bestehen und investiert in die Energieversorgung am Standort Bleichstraße. Deren baldige lange Sperrung bereitet dem Unternehmen aber Sorge.