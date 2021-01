„Er war meine größte sportliche Entdeckung in der Leichtathletik“, erzählt Werner Kneisch, der bis 2015 die Leichtathleten der Leichtathletikgemeinschaft Obere Murg (LAG) trainierte. Entdeckt hat Trainer Kneisch den talentierten Läufer aus Obertsrot 1967 beim Landesturnerfest in Lörrach. Quasi aus dem Stegreif, ohne vorheriges Training, absolvierte der damals 17-Jährige in 12,4 Sekunden seinen ersten Hundertmeterlauf.

Der 26-jährige Trainer der Leichtathletikabteilung Obertsrot erkannte das Potential des jungen Läufers und nahm ihn in seine Obhut. Die Chemie zwischen beiden stimmte auf Anhieb, erinnert sich das Duo im BNN-Gespräch.

Eiserne Trainingsmoral

Ambitioniert hielt sich das Lauftalent an den schweißtreibenden Trainingsplan, der fünf bis sechs Trainingseinheiten pro Woche enthielt. Zu den Bergläufen zum Schloss Eberstein gesellten sich Läufe auf forderndem Terrain, wie Sprints auf den Sandhügel in der Sandgrube Rastatt am Münchfeld.

„Damals arbeitete ich im Zweischichtbetrieb“, erinnert sich Götz. In der Woche mit Spätschicht drehte er in der Mittagspause seines Trainers auf der 400 Meter Bahn in Hörden seine Runden. An der Lauftechnik wurde in speziellen Lehrgängen in Kehl und Steinbach gefeilt.

Persönliche Bestzeit von 10,7 Sekunden auf 100 Metern

Der Erfolg stellte sich schnell ein. Bereits eineinhalb Jahre später sprintete der junge Sportler in 11,2 Sekunden beim Jugendländerkampf in Mainz über die Ziellinie und belegte Rang zwei. Mit seiner persönlichen Bestzeit von 10,7 Sekunden qualifizierte sich das Lauftalent für die deutschen Juniorenmeisterschaften 1971 in Bonn, seinem größten sportlichen Erfolg.

In den Jahren 1970 und 1971 feierte er Erfolge als badischer Vize bei den Juniorenmeisterschaften. Erster bei den Läufen wurde stets sein gleichaltriger Sportfreund Karlheinz Klotz aus Karlsruhe, der im Jahr 1972 bei den Olympischen Spielen in München in der 4 x 100 Staffel die Bronzemedaille holte.

Kurz nach dem größten Erfolg platzten alle Träume

Das plötzliche Karriereaus kam für den heute 70-Jährigen am 16. Juni 1971 bei einem Trainingslauf in Hörden. Mit lautem Knall riss dem 20-Jährigen in einer Kurve die Achillessehne. „Wie ein Messerstich fühlte sich der stechende Schmerz im Fuß an. Operationen, lange Krankenhausaufenthalte und Rehamaßnahmen folgten. Mit dem Laufen auf hohem Niveau war es vorbei“, erinnerte sich der ambitionierte Athlet.

„Dabei hatte ich doch noch so viel mit ihm vor“, bedauert auch Kneisch den schwerwiegenden Sportunfall seines Schützlings nach dreijährigem hartem, erfolgreichem und vielversprechendem Trainingserfolg. „Innerhalb von Sekunden platzten alle Träume“, doch im Nachhinein sei er stolz auf das Erreichte, so Götz.

Ganz ohne sportliche Betätigung wollte Norbert Götz nach seiner Genesung nicht bleiben und wechselte in die Tischtennisabteilung des Turnvereins Obertsrot, wo er 38 Jahre lang erfolgreiches, aktives Teammitglied der Herrenmannschaft war, die es bis in die Bezirksliga schaffte