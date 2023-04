Nach dem tödlichen Brand in Gernsbach haben die Ermittler eine „verdächtige Person“ im Blick. Bei dem Feuer sollen drei Kinder gestorben sein.

Nach einem Brand in Gernsbach mit drei Toten haben die Ermittler eine „verdächtige Person“ im Blick. „Inwieweit diese mit den Geschehnissen in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die Brandursache sei nach wie vor nicht geklärt.

Bei dem verheerenden Feuer waren am vergangenen Donnerstag drei Menschen gestorben – bei ihnen handelt es sich vermutlich um drei Kinder im Alter von vier, acht und 14 Jahren, die nach dem Feuer vermisst wurden.

Todesursache ist eine Rauchgasvergiftung. Das ist das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung der drei geborgenen Leichname, die am Montag in Heidelberg stattfand. Die eindeutigen Identifizierungen anhand von DNA-Untersuchungen dauern hingegen weiter an.