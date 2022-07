Erstes Open-Air-Kino lockt Besucher in die Gernsbacher Altstadt

Das erste Open-Air-Kino lockt zahlreiche Besucher in die Gernsbacher Altstadt. Mit solchen Veranstaltungen könnte man die Stadt wiederbeleben, finden einige Besucher. Eine weitere Vorstellung findet am Samstag statt.

Weitere Vorstellung am Samstag

Bjarne Mädel und Lars Eidinger sind zwei Schwergewichte der Schauspielkunst. Gemeinsam drehten sie vor einigen Jahren den Kinofilm „25 km/h“. Szenen dafür wurden in der Altstadt von Gernsbach gefilmt. Dahin kehrte der fertige Film am Donnerstag zurück.

Das Moviac-Kino aus Baden-Baden lud zum ersten Open-Air-Kino in der Altstadt ein. Von den Kinogängern gab es nach Ende des Films Applaus dafür.

Die Idee dazu hatten Anita Löwenthal (Friseur an der Hofstätte), Johannes Lämmerhirt (LØLG) und Petra Zink (Kornhaus), die auch die Bewirtung an diesem Abend übernahmen.

Zunächst sah es nicht nach einem ausverkauften Kinoabend aus. Kurzentschlossene hatten deshalb reichlich Gelegenheit, noch einen der 50 Sitzplätze zu ergattern. Davon wurde, je näher der Filmstart rückte, dann auch ausgiebig Gebrauch gemacht.

Open-Air-Kino mit Kopfhörern in der Gernsbacher Altstadt

In der Dunkelheit waren ausschließlich die grünen Lichter an den Kopfhörern gut auszumachen. Nur hin und wieder drang außer dem Ton des Films auch der Sound eines vorbeifahrenden Autos oder Gelächter an das Ohr. Die Altstadtbummler die zuweilen stehen blieben, konnten die Reise der Brüder Georg und Christian auf ihren Mofas durch Deutschland als Stummfilm genießen.

Die meisten der Kinogänger meinten, dass dies eine schöne Idee ist, die Altstadt zu beleben. Es machte sich Hoffnung breit auf mehr sommerliche Filmevents an dieser Stelle. Der Platz biete sich jedenfalls dafür an, wie Isabella Roth aus Langenbrand kundtat.

Ob jedoch die Einrichtung einer Fußgängerzone von Vorteil sei, könne sie nicht sagen. Sie befürchtet Nachteile für die in der Altstadt befindlichen Geschäfte und Gastronomiebetriebe.

Nicole Mangler aus Bad Rotenfels widersprach. Sie könne sich die geplante Sperrung des Altstadtbereiches für den Durchgangsverkehr als Bereicherung vorstellen. Ebenso wie weitere Kinovorstellungen am Kornhaus: „Eine schöne Idee, die passt gut.“

„Kino in der Altstadt, einfach cool“, antwortete auf Nachfrage kurz und knapp ein jugendliches Mädchen-Quartett. Die Anwohner im engeren Umkreis des Veranstaltungsorts reagieren bisher positiv auf das Vorhaben, meinte im Gespräch Anita Löwenthal. Außerdem müssen für Vorstellungen an dieser Stelle keine Straßen gesperrt werden.

Kinobetreiber lobt Atmosphäre in der Gernsbacher Altstadt

„Der Vorplatz vom Kornhaus reicht uns aus“, fügte Peter Morlock vom Moviac-Kino, ausgestattet mit reichlich Erfahrung auf dem Gebiet Open-Air-Kino hinzu. Er finde die Atmosphäre vor Ort im Übrigen großartig. Zumal der badische Baumeister Friedrich Weinbrenner, auf dessen Entwürfe das Aussehen des Kornhauses zurückgeht, bereits die Größe der Kinoleinwand mitberücksichtigt haben muss. Diese passt exakt zwischen die beiden äußeren Säulen, freute sich der Kinobetreiber.

Er wusste zudem zu berichten, dass viele der Anwohner von ihren Fenstern aus mit direktem Blick auf die Leinwand für die letzte Vorstellung an diesem Samstag, sich Kopfhörer gesichert haben. Filmbeginn ist um circa 21.15 Uhr. Restkarten sind noch erhältlich.