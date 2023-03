Kinderbetreuung leidet

Fachkräftemangel setzt Kommunen im Murgtal zu

Kürzere Öffnungszeiten und verzweifelte Eltern: Die Stadt Gernsbach will die Ganztagsbetreuung in allen städtischen Kindertagesstätten einschränken – wegen Personalmangels. So wehren sich betroffene Eltern dagegen.