Mit rund einem Jahr Verzögerung soll Mitte Mai am Landgericht Baden-Baden ein Berufungsverfahren beginnen. Die 5. Kleine Strafkammer des Landgerichts Baden-Baden verhandelt am Montag, 15. Mai, über die jeweiligen Berufungen des heute 64-jährigen Angeklagten, der Staatsanwaltschaft und der Nebenklägerin gegen ein Urteil des Amtsgerichts Gernsbach vom 17. August 2021.

Damals war der Angeklagte wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen in drei Fällen – trotz Freispruchs in Teilen – zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten mit Bewährung verurteilt worden. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, in mehreren Fällen 2020 als Trainer einer Frauenfußballmannschaft im Murgtal eine damals 14-Jährige sexuell missbraucht zu haben.

Berufungsverfahren sollte im April 2022 beginnen

Das Landgericht hatte Ende April 2022 mitgeteilt, dass das Berufungsverfahren nicht wie ursprünglich geplant am 6. Mai 2022 beginnen könne, sondern um ein Jahr verschoben werden müsse. Während der Angeklagte weiterhin einen Freispruch anstrebt, halten Staatsanwaltschaft und Nebenklägerin auch bezüglich der weiteren Taten, wegen derer der Strafrichter den Angeklagten freigesprochen hat, einen Tatnachweis für möglich.

Die Pressestelle des Landgerichts begründete 2022 die lange Pause mit „vordringlichen Strafsachen“, bei denen Angeklagten eine Haftstrafe droht.

Der „hohe Arbeitsanfall“ bei zu wenig Personal führe dazu, dass sich erst nach einem Jahr ein Richter mit der Berufung befassen könne. Bis dahin sei das Landgericht „austerminiert“, hatte die Justiz damals argumentiert.

Landgericht Baden-Baden hat zahlreiche Zeugen geladen

In dem Missbrauchsfall, der im August 2021 vom Amtsgericht Gernsbach entschieden wurde, steht dagegen „nur“ eine Strafe von acht Monate Haft, die zur Bewährung ausgesetzt worden war, zur Disposition. Der Angeklagte, die Staatsanwaltschaft und eine Nebenklägerin legten dagegen Berufung ein.

Die Verhandlung findet statt am Montag, 15. Mai, 9 Uhr, im Saal 118 des Landgerichts Baden-Baden, Gutenbergstraße 17. Die Fortsetzungstermine sind: Mittwoch, 17. Mai, Mittwoch, 24. Mai, Freitag, 26., Mai und Mittwoch, 14. Juni. Beginn ist jeweils 9 Uhr. Zum Termin am 15. Mai sind sechs Zeugen, zum Termin am 17. Mai acht Zeugen und zum Termin am 24. Mai sind vier Zeugen geladen.