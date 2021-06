Familie zieht für Kindergartenplatz von Gernsbach nach Gaggenau

Sabrina Herzog hat Nägel mit Köpfen gemacht. Sie ist mit ihrer Familie von Gernsbach nach Gaggenau umgezogen, weil es in Gernsbach gehörig Ärger mit dem Kindergartenplatz für ihre dreijährige Tochter Amelie gab. „Die Stadt hat uns keine Wahl gelassen“, sagt Herzog. „Wir wären sonst nie weggezogen.“ Zumal sie in der Stadt aufgewachsen sei.

Dabei hatte ihre Suche nach einem Kindergartenplatz im April zunächst eine positive Wendung genommen. Nach eineinhalb Jahren vergeblicher Mühen – unter anderem eine kurzfristige Absage eines Platzes im evangelischen Kindergarten St. Jakob – sicherte die Stadt Gernsbach auf Nachfrage ab Juli einen Kindergartenplatz in Staufenberg zu. Für Herzog ging damit der Wunsch in Erfüllung, dass ihre Tochter unter gleichaltrigen Kindern sein kann. Amelie kam zu früh zur Welt und leidet an einer Entwicklungsschwäche. Deshalb sagten Ärzte, sie müsse umgehend von der Obertsroter Krippe Pusteblume in einen normalen Kindergarten wechseln. Sonst bestehe langfristig die Gefahr, dass sich bei ihr eine Behinderung entwickelt.

Mit der Zusage in Staufenberg waren Sabrina Herzogs Sorgen nur kurz passé.