Feuerwehr löscht Brand in Gernsbacher Wohnhaus – Karlsruher Kräfte rücken zu Pizzeria aus

Ein Feuer in einem Gebäude in Gernsbach hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Auch in Karlsruhe rückte die Feuerwehr aus.

Das Feuer in der Gernsbacher Weinbergstraße brach am späten Samstagabend gegen 22.45 Uhr im Dachgeschoss eines Hauses aus. Die Bewohner des Anwesens konnten sich in Sicherheit bringen, teilt die Polizei mit

Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Gernsbach, Gaggenau und die Werksfeuerwehr der Daimler AG eingesetzt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Schaden im unteren siebenstelligen Bereich liegen.

Das Haus war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Schaden bewege sich laut Polizei schätzungsweise im unteren siebenstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rauch in Karlsruher Pizzeria

Auch in Karlsruhe rücke die Feuerwehr zu einem Einsatz aus. Laut Mitteilung der Feuerwehr drang beim Eintreffen um kurz vor 3 Uhr am frühen Sonntagmorgen dichter schwarzer Rauch aus einem gekippten Fenster einer Pizzeria in der Amalienstraße.

Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte den Brand im Erdgeschoss. Das betroffene Gebäude wurde belüftet. Abschließende Messungen ergaben keine Auffälligkeiten. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.