Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ist es am Donnerstagmorgen in der Straße Am Schwimmbad in Gernsbach zu einem Streit gekommen.

Über Notruf meldete sich gegen 5.40 Uhr eine Person aus der Nachbarschaft. Diese teilte mit, dass eine Frau schwer verletzt in der Wohnung liegen würde. Die Rettungskräfte konnten nach der Ankunft nur noch den Tod der 27-jährigen Frau aus Afghanistan feststellen.

Frau in Gernsbach getötet: Polizei nimmt Verdächtigen vorläufig fest

Da der Lebenspartner nicht mehr in der Wohnung war, leitete die Polizei eine Fahndung ein. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften fand den 32-jährigen Verdächtigen, der ebenfalls aus Afghanistan stammt, gegen 7.30 Uhr an einem nahe gelegenen Skaterplatz und nahm ihn vorläufig fest.

Ob und wie der Verdächtige in den Streit und die Todesumstände der 27-Jährigen verwickelt ist, ist noch unklar. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Um die ebenfalls in der Wohnung lebenden Kinder des Paares kümmert sich aktuell das Jugendamt des Landratsamtes Rastatt.