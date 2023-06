Frau fährt nachts betrunken in beschädigtem Auto durch Gernsbach

Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen in Gernsbach eine 38-Jährige Frau kontrolliert, die in einem durch einen Unfall beschädigten Auto in Schlangenlinien in der Nähe des Bahnhofs unterwegs war. Die Polizei teilte mit, dass sie kurz nach 2 Uhr durch einen Notruf auf die Frau aufmerksam geworden war.

Am Fahrzeug fanden die Beamten frische Unfallbeschädigungen, denen sie bis jetzt noch keinen Unfall zuordnen konnten. Die Frau hatte einen Blutalkoholwert von fast 2 Promille.

Gegen die Blutentnahme wehrte sich die Frau

Da sie sich bei der nachfolgend angeordneten Blutentnahme auch wehrte, erwartet sie nun gleich wegen mehrerer Delikte ein Strafverfahren. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer (0 72 25) 9 88 70.