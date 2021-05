Igelbachbad startet am 5. Juni

Gernsbacher Freibäder öffnen unter Corona-Bedingungen: Das müssen Badegäste jetzt wissen

Für die Öffnung der Gernsbacher Freibäder liegt jetzt ein „Fahrplan“ vor. Das Igelbachbad soll am 5. Juni an den Start gehen, die drei Bäder in den Stadtteilen erst später. Es gibt mehrere Corona-Auflagen.