Früherer Gernsbacher Bürgermeister Dieter Knittel ist nun Ehrenbürger

Dieter Knittel war 24 Jahre lang Bürgermeister in Gernsbach. Darüber hinaus engagiert er sich bis heute in verschiedenen Bereichen für die Stadt. Nun ist er Ehrenbürger.

Der ehemalige Gernsbacher Bürgermeister Dieter Knittel ist nun Ehrenbürger der Stadt Gernsbach. Amtsinhaber Julian Christ (SPD) verlieh ihm diese Auszeichnung beim Neujahrsempfang 2023 am Freitagabend.

Wie besonders die Ehrenbürgerwürde ist, verdeutlichte Christ in seiner Rede: „In der über 800-jährigen Geschichte Gernsbachs wurde sie vor dir erst 16 Personen zuteil – zuletzt im Jahr 2019 dem zwischenzeitlich leider verstorbenen Reiner Sontheimer.“

Christ ließ die 24-jährige „Ära Knittel“ von seiner Wahl 1993 bis zum Ruhestand 2017 Revue passieren: Am 9. November 1993 siegte Knittel im zweiten Wahlgang mit 51,6 Prozent knapp über Altbürgermeister Wolfgang Müller (48,2 Prozent).

Danach habe er in insgesamt drei Amtszeiten der „Murgtalperle besondere Schliffe verpasst – als Bürgermeister und als Mensch“. Ein Meilenstein sei etwa die Sanierung der Innenstadt gewesen, mit dem – heiß umstrittenen – Durchstich der Salmengasse und der Entwicklung des Salmenplatzes.

„Ein Herzensthema war für dich immer auch die Bildung“, betonte Christ. Und auch auf die Altstadt habe er einen Schwerpunkt gelegt. Zum Beispiel durch die Sanierung der Hauptstraße und der Amtsgasse sei der historische Kern erheblich aufgewertet worden.

„Trotz deiner vielen Verpflichtungen übernahmst und übernimmst du auch heute noch ehrenamtlich Verantwortung in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen“, sagte Christ. So schätze man ihn im SPD-Ortsverein als aktives Mitglied. Außerdem engagiere er sich nach wie vor als Vorsitzender des Verwaltungsrats beim gemeinnützigen Verein Evangelisches Mädchenheim in Gernsbach.

Mit diesen und zahlreichen weiteren Verdiensten erfülle er die Voraussetzungen für das Ehrenbürgerrecht „vollumfänglich“. Darin sei sich auch der Gemeinderat einig gewesen, als die SPD-Fraktion einen entsprechenden Antrag stellte.

Erfolg schafft niemand allein. Dieter Knittel, Ex-Bürgermeister und Ehrenbürger

Dieter Knittel bedankte sich schließlich in seiner Rede unter anderem bei all seinen früheren und jetzigen Weggefährten in der Zeit als Bürgermeister und im Ehrenamt. „Erfolg schafft niemand allein“, betonte er.

Dennoch gestand Knittel mit einem Augenzwinkern, dass die lobenden Worte Christs „runtergingen wie Öl“. An einige von Christ genannte Einzelheiten seiner Amtszeit habe er sich gar nicht mehr erinnern können. „In 24 Jahren passiert eben sehr viel.“