3. Cup in der Ebersteinhalle

Freund übers Leben hinaus: Fußballer Thomas „Fidschi“ Götz hinterließ nicht nur in Gernsbach Spuren

Wenn der FC Obertsrot an diesem Samstag sein Hallenturnier in Gernsbach ausrichtet, wird Thomas Götz allgegenwärtig sein. Der Fußballer, der mit 33 Jahren an Krebs starb, war „nicht nur ein Freund für Leben, sondern auch für darüber hinaus“.