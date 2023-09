Gemeinderat in Gernsbach? „Da habe ich große Lust drauf“

Bürgermeister Julian Christ hatte am Montag extra die Amtskette angelegt. Grund war die Vereidigung eines neuen Ratsmitglieds. Nach dem plötzlichen Tod von CDU-Stadtrat Volker Hildenbrand am 3. August ist der Gemeinderat jetzt wieder komplett. Manuel Daum rückte in die CDU-Fraktion nach.

„Da habe ich große Lust drauf“, sagt der 42-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion. Der Bankbetriebswirt stammt aus Gaggenau und wohnt seit acht Jahren in Gernsbach. Zur Kommunalpolitik ist er über seinen Schwager Dirk Preis gekommen. Der Lautenbacher sitzt ebenfalls für die CDU im Gernsbacher Gemeinderat.

Manuel Daum kandidiert auch bei der Kommunalwahl 2024

Manuel Daum arbeitet bei der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder (drei und sechs Jahre alt). „Ich bin offen für alles und denke nicht in Grenzen“, sagt Daum zu seinem kommunalpolitischen Engagement. Er wolle sich jetzt erst einmal ein Bild von der Arbeit am Ratstisch machen. Eins stehe aber schon fest: Daum kandidiert für die CDU auch bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 wieder.

2019, als er das erste Mal antrat, kam er auf 696 Stimmen in der Kernstadt. Weil bereits zwei CDU-Mandatsträger im Lauf der Legislaturperiode aus dem Gremium ausgeschieden sind und andere aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung standen, kam es nach dem Tod des ebenfalls nachgerückten Volker Hildenbrand nun zum Nachrücken Daums.

Ich bin voller Vorfreude auf das, was auf mich zukommt. Manuel Daum

CDU-Gemeinderat

Somit sitzen inzwischen fünf Mandatsträger im Gernsbacher Gemeinderat, die bei der Kommunalwahl vor vier Jahren zunächst den Einzug verpasst hatten. Neben Daum sind dies Christoph Kist (ebenfalls CDU), Alexander Hoff und Pia Cordes (beide Freie Bürger) sowie Sarah Beck (SPD).

„Ich bin voller Vorfreude auf das, was auf mich zukommt“, gibt sich Daum zuversichtlich, in Gernsbach etwas bewegen zu können. Als Familienvater liegen ihm natürlich Themen wie Kindergarten- und Schulentwicklung sowie Spielplätze am Herzen. „Da sind ja ein paar Dinge bereits angestoßen und aktuell in der Schwebe“, sagt der Bankkaufmann. Die gelte es nun, bestmöglich zu realisieren.

Die abwandernde Industrie bereite Daum hingegen Sorgen – Stichwort Baden Board und Röchling. Schließlich benötige man Arbeitsplätze und Gewerbesteuer, um die Attraktivität der Stadt aufrechtzuerhalten. Dafür werde er sich als Kommunalpolitiker mit aller Kraft einsetzen.

Die Parteien im Land Baden-Württemberg sind jetzt dabei, allmählich ihre Listen für die Wahl am 9. Juni 2024 zu füllen. Die Erfahrung der zurückliegenden Jahre hat gezeigt, dass das immer schwieriger wird. Selbst für die etablierten Parteien ist es längst kein Selbstläufer mehr, quantitativ und qualitativ gute Kandidaten zu finden.

Insofern ist man bei der CDU-Fraktion in Gernsbach froh, mit Manuel Daum einen verhältnismäßig jungen Gemeinderat in ihren Reihen zu haben, der bereits seine Bereitschaft signalisiert hat, 2024 wieder anzutreten.