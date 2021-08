Der Katholische Deutsche Frauenbund in Gernsbach hat laut dem Vorstand aktuell insgesamt rund 150 Mitglieder. Im Juli 1928 wurde der Zweigverein des Frauenverbands im Murgtal gegründet. Heute engagieren sich bundesweit rund 180.000 Mitglieder in 2.000 Zweigvereinen und 21 Diözesen beim Katholischen Frauenbund. Im Diözesanverband Freiburg, zu dem auch die Gernsbacher Gruppe zählt, sind es derzeit 1.298 Mitglieder in 17 Zweigvereinen.

Der Frauenverband unterstütze Frauen bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und den jeweiligen Begabungen, heißt es auf der Internetseite des Zweigvereins in Gernsbach. „Wir unterstützen die Gleichberechtigung der Frauen – nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Politik und der Gesellschaft“, betont Susanne Haller aus dem Vorstandsteam. Ein einzelner Zweigverein könne die Welt nicht verändern, erklärt Katja Weißhaar – ebenfalls Teil der Vereinsführung in Gernsbach. Doch mit den anderen Zweigvereinen entstehe ein großes Netzwerk. ama