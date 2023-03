Gernsbach: 90-Jährige stürzt in Linienbus und verletzt sich schwer

Ein 90-jähriger Fahrgast hat sich am Dienstag in einem Linienbus in Gernsbach bei einem Sturz schwer verletzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine 90-jährige Frau ist am Dienstag in einem Bus in der Staufenberger Straße in Gernsbach gestürzt, als dieser losgefahren ist. Dabei verletzte sich diese schwer, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer eines Linienbusses ließ die Frau gegen 13.40 Uhr bei der Haltestelle Erdbeerweg einsteigen. Noch bevor die Frau Platz nehmen konnte, fuhr der Fahrer los. Dadurch stürzte die Frau und verletzte sich schwer. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.