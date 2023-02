Gernsbach: Auto rollt weg und kracht gegen geparktes Fahrzeug

Eine 55-Jährige ist mit ihrem Auto am Dienstag in Gernsbach am Hang weggerollt. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand ein hoher Schaden.

Zwei Autos sind am frühen Dienstagabend in der Staufenberger Straße in Gernsbach zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilte, sicherte eine 55-Jährige ihren Wagen wohl nicht ausreichend, als sie in einer abschüssigen Zufahrt stand.

Die Folge: Das Fahrzeug rollte den Hang hinab und krachte dabei in ein geparktes Auto.

Verletzte gab es keine. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro.