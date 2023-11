Feueralarm in Kartonfabrik in Gernsbach ausgelöst: Ursache unklar

Ein Feueralarm wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Kartonfabrik in Gernsbach ausgelöst. Die Ursache hierfür ist unklar.

Ein Feueralarm wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2 Uhr in einer Kartonfabrik in der Obertsroter Straße in Gernsbach ausgelöst.

CO2-Alarm wurde ausgelöst

Nach Angaben der Polizei stellte die Feuerwehr vor Ort fest, dass ein CO2-Alarm ausgelöst wurde. Die Ursache hierfür ist unklar.

Es gibt keine Verletzte. Ein Sachschaden ist nicht bekannt.